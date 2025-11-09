Туристов смыло гигантской волной с пирса в Испании
Огромная волна смыла группу туристов с пирса на острове Тенерифе в Испании. Снятые очевидцами кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На видео попал момент, как гигантские волны обрушились на двухуровневый пирс. В это время на нем стояли несколько человек. Несколько туристов упали в воду с верхней на нижнюю площадку, а один из них — в воду.
По данным местных СМИ, погибли 79-летняя женщина и двое мужчин. Также около 15 человек попали с травмами в госпиталь.
Волны высотой 4,5 метра также наблюдались в Санта-Крус-де-Тенерифе. До происшествия власти Канарских островов предупреждали отдыхающих о штормовой погоде.
Ранее в Таиланде при похожих обстоятельствах погибла россиянка. Девушка проигнорировала предупреждения о шторме и вышла на камни. Оттуда ее смыло волной и унесло в море.