Туристов из Приморья на 10 часов задержали на границе с Китаем

Задержку туристов на границе с Китаем в Приморье вызвала группа нарушителей

Возвращающиеся из Китая российские туристы столкнулись с многочасовой задержкой при прохождении таможенного контроля из-за группы нарушителей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

«Отдельные граждане начали публично выражать свое недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля», — рассказала Кульчицкая.

Задержка в оформлении туристов произошла на территории пункта пропуска «Сосновая падь» 26 декабря. В социальных сетях прибывшие из КНР россияне рассказывали, что проверка длилась около десяти часов. Проблема началась из-за того, что некоторые туристы не выполняли требования сотрудников таможни и более трех часов пропуск других людей замедлялся до полной остановки.

Завершить досмотр получилось только после того, как в пункт пропуска приехали полицейские. Инспекторам таможни пришлось задержаться после окончания их рабочего времени и заканчивать необходимые процедуры контроля уже после полуночи.

Против туристов, которые нарушали порядок досмотра и оскорбляли сотрудников таможни, могут возбудить уголовное дело.

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