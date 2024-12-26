Россиянам перечислили лучшие туристические направления для отдыха в 2025 году

По словам специалиста, идеальными направлениями станут Куба, Мальдивы и Шри-Ланка — они отлично подойдут для зимнего отпуска. Там уже начинается высокий сезон, благодаря чему можно хорошо отдохнуть.

Зимой стоит рассмотреть такие заграничные направления, как Мальдивы, Куба, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия, Венесуэла, Танзания. Высокий сезон в этих странах позволяет насладиться отличным отдыхом. В России можно отправиться на Байкал, Шерегеш, Камчатку, в Красную Поляну, Мурманск или Карелию. Эти места особенно красивы зимой, поэтому их стоит посетить. Кроме того, есть множество других интересных туров, например в Калининград, по Золотому кольцу или в Санкт-Петербург.

Весной до апреля можно спокойно летать в те же страны. К этому списку добавляются ОАЭ и Египет. С мая начинается сезон в Турции, а в России стоит присмотреться к Сочи и Дагестану. Еще эксперт посоветовала посетить Алтай, пишет «ФедералПресс».

Летом наиболее популярны Турция, Египет и ОАЭ. Многие туристы хотят отдохнуть именно там. Также набирают популярность Марокко и Грузия.

NevaToday добавила, что осень становится переходным сезоном для многих направлений. Можно выделить сочетание летних и зимних направлений. Летние направления востребованы примерно до середины октября, а затем вступают в свою силу зимние направления как по России, так и за рубежом. К новым направлениям за границей смело можно добавить Китай. Однако стоит учитывать, что такие страны, как Куба, Таиланд и соседние с ними страны, в сентябре лучше не посещать из-за периода непогоды.