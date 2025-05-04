Туристку из России с двумя детьми обокрали на Шри-Ланке. В отеле над ней посмеялись

Приехавшую на отдых на Шри-Ланку россиянку с 2 детьми обокрали прямо в отеле

Отдых россиянки в отеле Citrus в Теранагаме, на Шри-Ланке, омрачила кража. Неизвестные проникли в номер, где она жила с двумя детьми, и вытащили последние деньги, сообщил Telegram-канал Shot .

Номер женщины находился на четвертом этаже отеля. В ночь с 30 апреля на 1 мая кто-то проник в него и украл из сумки 200 долларов. Семья отложила их на сувениры и подарки родным.

Россиянка объяснила, что спала с открытым балконом — чтобы слышать шум моря. По ее мнению, попасть в номер злоумышленники могли из соседних номеров, которые пустовали.

После обнаружения пропажи туристка обратилась за помощью к администратору отеля. В ответ он только рассмеялся, заявил, что женщина сама во всем виновата, и отказался разбираться в случившемся. Россиянка заподозрила, что к краже причастны сотрудники гостиницы.

После заявления в полицию правоохранители попросили отель помочь россиянке и закрыть за нее гостиничный счет на 22 тысячи ланкийских рупий, что в переводе на рубли равняется примерно шести тысячам.

Менеджер отреагировал неадекватно: принялся угрожать туристке и ее детям, а также пообещал добавить проблем, если семья не выплатит нужную сумму.

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