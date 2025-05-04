Кошмар в раю. Россиянина задушили ремнем на Бали

На индонезийском острове Бали в одном из отелей найден мертвым гражданин России. Его тело обнаружили в тревожных обстоятельствах — с пакетом на голове и следами удушения, сообщил Telegram-канал Shot .

Турист из России жил в гостиничном номере на курорте Северная Кута, одном из районов Бали. Как сообщает издание, персонал отеля начал беспокоиться после того, как постоялец перестал выходить из номера и не реагировал на стук в дверь.

Сотрудник отеля обошел здание и заглянул в окно комнаты. Внутри он увидел мужчину, лежащего на полу без признаков жизни. Он зафиксировал увиденное на камеру телефона, после чего вызвал полицию.

Прибывшие правоохранители вскрыли дверь. В помещении находилось тело 28-летнего россиянина. Shot утверждает, что мужчина позиционировал себя как бизнес-коуч и психолог.

Россиянин лежал на полу с ремнем, стянутым вокруг шеи, а его голова была обернута полиэтиленовым пакетом.

По данным следователей, на теле погибшего обнаружены множественные ссадины — на лице, руках и ногах. Также зафиксировано кровотечение из носа и рта. Судебно-медицинские эксперты предполагают, что смерть наступила приблизительно за 12 часов до прибытия полиции.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств гибели россиянина. Назначена судебная экспертиза, результаты которой должны пролить свет на возможные причины происшествия.

Ранее на Бали россиянин вышел на лодке в океан и пропал без вести.