Туристка сорвалась в ущелье в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии погибла 62-летняя женщина, сорвавшаяся со смотровой площадки в урочище Джилы-су. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

«В 17:00 04 июня 2025 года поступило сообщение о том, что в урочище Джилы-су Зольского района туристка упала со смотровой площадки в обрыв. К сожалению, 62-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью», — уточнили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что женщина путешествовала с экскурсионной группой в составе шести человек.

Спасатели МЧС прибыли на место происшествия. Тело погибшей туристки уже эвакуировали из ущелья. Его передали следственно-оперативной группе.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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