Российская туристка чуть не погибла, спасая тонущего сына в Таиланде

Туристку из России госпитализировали после того, как она попыталась вытащить сына из бушующего моря. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, ЧП произошло на острове Ко Лан неподалеку от курортного города Паттайя в Таиланде. Две семьи российских туристов познакомились и решили вместе отдыхать на пляже.

Пока взрослые общались между собой, их сыновья решили поплавать в море, несмотря на то что там были сильные волны. Спустя некоторое время дети пропали из виду.

Отец одного мальчика и мать другого побежали их спасать. Мужчина быстро вытащил своего сына, и на берегу мальчик задышал.

Россиянка, которая отправилась доставать ребенка, сама не умела плавать и тоже начала тонуть. Ее сына спасли туристы из Китая и местные жители. Мать вытащили из воды уже без сознания.

Сейчас работники местного госпиталя борются за жизнь 41-летней туристки и ее десятилетнего сына.

Ранее британские путешественники употребили похожий на кокаин белый порошок и не выжили.