Туристка сорвалась со скалы под Новороссийском

Туристка из Эстонии сорвалась со скалы под Новороссийском. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

«Девушка забралась на гору Колдун и сорвалась. Она сама смогла связаться со спасателями, которые вызволили ее с помощью альпинистского снаряжения», — уточнили авторы канала.

Туристку эвакуировали с 70-метровой высоты. По словам одного из спасателей, пострадавшей оказалась гражданка Эстонии. Девушку экстренно госпитализировали.

На кадрах с места было видно, что пострадавшую спускали с выступа с помощью носилок. Прохожие помогали спасателям.

Ранее в Крыму перекрыли популярный туристический маршрут «Тропу Голицына» из-за обвала скалы. Движение по маршрута и проход к гроту закрыли до окончания разбора завалов.