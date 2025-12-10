Туристка пыталась провезти на Алтай редкую заспиртованную кобру из Вьетнама

Алтайские таможенники нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама, необычный сувенир — напиток с редкой коброй. Россиянка купила его на рынке в Нячанге, сообщили в пресс-службе ФТС.

«Инспекторы остановили женщину в аэропорту Барнаула в ходе таможенного контроля. В чемодане туристки они выявили стеклянную бутылку с надписью „Змеиное вино“. В ней находилась заспиртованная змея и корень растения», — отметили в ведомстве.

Эксперты обнаружили в контейнере моноклевую кобру, охраняемую Конвенцией СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.