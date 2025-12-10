Туристка пыталась провезти на Алтай редкую заспиртованную кобру из Вьетнама

пресс-служба Алтайской таможни
Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Алтайские таможенники нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама, необычный сувенир — напиток с редкой коброй. Россиянка купила его на рынке в Нячанге, сообщили в пресс-службе ФТС.

«Инспекторы остановили женщину в аэропорту Барнаула в ходе таможенного контроля. В чемодане туристки они выявили стеклянную бутылку с надписью „Змеиное вино“. В ней находилась заспиртованная змея и корень растения», — отметили в ведомстве.

Эксперты обнаружили в контейнере моноклевую кобру, охраняемую Конвенцией СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

пресс-служба Алтайской таможни.
Фото: пресс-служба Алтайской таможни.
1/3
пресс-служба Алтайской таможни.
Фото: пресс-служба Алтайской таможни.
2/3
пресс-служба Алтайской таможни.
Фото: пресс-служба Алтайской таможни.
3/3

Женщину обвиняют в двух административных правонарушениях. Ей вменяют недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений. Туристке грозит штраф и конфискация товара.

Ранее сотрудники таможни остановили на границе с Латвией иностранца, который попытался ввезти в Псковскую область на грузовике пять голубей, спрятав их в носках. Мужчина пытался перевезти живой груз без документов. За это ему выписали два штрафа. Птиц отправили обратно в Латвию.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте