Туристка пыталась провезти на Алтай редкую заспиртованную кобру из Вьетнама
Алтайские таможенники нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из Вьетнама, необычный сувенир — напиток с редкой коброй. Россиянка купила его на рынке в Нячанге, сообщили в пресс-службе ФТС.
«Инспекторы остановили женщину в аэропорту Барнаула в ходе таможенного контроля. В чемодане туристки они выявили стеклянную бутылку с надписью „Змеиное вино“. В ней находилась заспиртованная змея и корень растения», — отметили в ведомстве.
Эксперты обнаружили в контейнере моноклевую кобру, охраняемую Конвенцией СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.
Женщину обвиняют в двух административных правонарушениях. Ей вменяют недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений. Туристке грозит штраф и конфискация товара.
Ранее сотрудники таможни остановили на границе с Латвией иностранца, который попытался ввезти в Псковскую область на грузовике пять голубей, спрятав их в носках. Мужчина пытался перевезти живой груз без документов. За это ему выписали два штрафа. Птиц отправили обратно в Латвию.