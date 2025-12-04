Иностранец пытался ввезти в Россию голубей, птиц он спрятал в носках

Сотрудники таможни остановили на границе с Латвией иностранца, который попытался ввезти в Псковскую область на грузовике пять голубей, спрятав их в носках. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На живой груз не было сопроводительных документов. Против мужчины составили два административных протокола, ему необходимо будет заплатить штраф. Птиц вернут в Латвию.

Ранее казанские таможенники пресекли контрабанду сумок, кошельков и портмоне из кожи рептилий. Прилетевший из Стамбула 39-летний мужчина пытался ввезти в Россию 612 изделий на общую стоимость около двух миллионов рублей, при этом подделал сертификат СИТЕС. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.