Туристка погибла из-за упавшей ветки на экскурсии в Дагестане

Во время экскурсии в Джума-мечеть в Дербенте на туристов упала ветка старого платана. Одна женщина погибла, еще две получили травмы, сообщил в Telegram-канале глава Дербента Ханлар Пашабеков.

«Две пострадавшие — жительницы Москвы — госпитализированы в городскую больницу. Угрозы для их жизни нет, они получают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Пашабеков выразил соболезнования родным и близким погибшей жительницы Йошкар-Олы. Он также связался с ее супругом и пообещал оказать ему всевозможную помощь.

По словам главы Дербента, плановые работы по обрезке деревьев на территории мечети проводились в 2023 году. После несчастного случая городские власти начали проверку состояния всех зеленых насаждений на объектах массового посещения.

По данным Следственного комитета, правоохранители проводят проверку в связи с трагедий в Дербенте. После этого будет принято процессуальное решение.

Ранее во время урагана в Санкт-Петербурге дерево обрушилось на проходившую женщину. Ее доставили в больницу с ушибами.