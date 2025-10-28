Туристический автобус врезался в прицеп с зерном в Приморье
ДТП с участием туристического автобуса и трактора произошло в Приморье. Очевидцы рассказали 360.ru подробности случившегося.
«Это произошло в пограничном районе за селом Галенки в сторону Уссурийска. Автобус догнал прицеп с либо зерном, либо что-то такое. По поводу пострадавших не знаю. Пострадала еще легковая машина сильно. Две вылетело с дороги, чтобы не столкнуться с ними», — отметил мужчина.
Местная жительница рассказала, что сама она не была непосредственным свидетелем столкновения.
«Но это пассажирский автобус с тургруппами из Приморья, возвращавшимися во Владивосток из Китая с погранперехода „Пограничный“, ориентир село Галенки. На неосвещенной трассе в темное время суток, примерно в 21:30, либо стоял прицеп с зерном, либо, как написали в одном паблике, ехал трактор с прицепом, но его нигде не было видно, когда ехали мы. Мы увидели только зерновозный прицеп», — рассказала она.
По ее словам, авария спровоцировала еще несколько ДТП.
Полиция установила обстоятельства произошедшего.
«Установлено, что 58-летний водитель автобуса KING LONG, двигаясь со стороны села Галенки в направлении села Новоникольск, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершив столкновение с трактором FOTOM TB 524 с прицепом», — заявили правоохранители.
По их данным, водитель и семеро пассажиров автобуса, в том числе ребенок, получили травмы. По факту ДТП завели уголовное дело.
