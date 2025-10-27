В Нижнеломовском районе Пензенской области в ДТП погиб водитель легковушки

В Нижнеломовском районе Пензенской области 26 октября в ночное время на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации, предоставленной местным управлением Госавтоинспекции, столкновение произошло в 1:50 на 523-м километре трассы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Легковой автомобиль Suzuki Swift столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz с прицепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 43 лет, получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии и выяснить причины аварии.