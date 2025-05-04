Туристический автобус перевернулся в Пермском крае, пострадали 12 человек

СК: автобус с 30 туристами опрокинулся в Пермском крае

Туристический автобус съехал в кювет около деревни Шахарово в Пермском крае и опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

ДТП произошло на 141-м километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В автобусе находились около 30 пассажиров, в том числе дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По информации пресс-службы МВД по Пермскому краю, в результате аварии пострадали три человека.

Другие данные озвучил местный Минздрав. Издание 59.ru со ссылкой на ведомство сообщило, что в ДТП пострадали 12 человек. Из них двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее смертельное ДТП с автобусом произошло в Сочи. Водитель Lada допустил неуправляемый занос и вылетел на встречную полосу. В результате машина врезалась в общественный транспорт. Мужчина за рулем легковушке скончался на месте.