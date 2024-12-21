Туриста из Петербурга насмерть сбили на гидроцикле в Таиланде

Российский турист погиб на пляже в Таиланде после наезда гидроцикла. Об этом сообщило издание Khaosod .

Виновник попытался скрыться, но местные полицейские оперативно установили его личность, изучив записи с камер видеонаблюдения.

Они выяснили, что рядом с местом происшествия катались двое иностранцев, причем один из гидроциклов, взятый ими в аренду, был поврежден. На его передней части обнаружили царапины и сколы лакокрасочного покрытия. Гидроциклом управлял гражданин Австрии. Мужчину выследили на курорте в провинции Краби и задержали.

Подозреваемому в наезде на россиянина предъявили обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть. Австриец все обвинения отрицает. Расследование продолжается.

Ранее в Индии военный катер протаранил паром с туристами в Аравийском море, погибли 13 человек.