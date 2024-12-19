Военный катер перевернул паром с туристами в Индии

Катер береговой охраны ВМС Индии врезался в паром с туристами в Аравийском море

Катер береговой охраны ВМС Индии протаранил в Аравийском море паром с туристами. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Один из пассажиров запечатлел на видео, как военный катер плыл по Аравийскому морю, а затем повернулся в сторону парома и понесся на него на большой скорости. После столкновения ролик прервался. Известно, что паром перевернулся.

Погибли 13 человек. Для спасения еще сотни пассажиров потребовалось проведение масштабной операции. В больницу направили двух пострадавших, получивших тяжелые травмы.

В ВМС Индии позже уточнили, что ЧП произошло из-за возникшей в двигателе катера неисправности.

В акватории Баренцева моря 24 ноября опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами. Незадолго до случившегося МЧС предупреждало об ограничениях на выход маломерных судов.