Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в Балтийском море

Shot: в Зеленоградске медики реанимировали чуть не утонувшего туриста

Фото: Unsplash

В Калининградской области турист чуть не утонул в Балтийском море. Сейчас он находится в реанимации, сообщил Telegram-канал Shot.

Отдыхающий в Зеленоградске путешественник употребил алкоголь и пошел купаться в море. Через какое-то время 63-летний мужчина начал тонуть. Находящиеся рядом люди вытащили его на берег и обратились за помощью к медикам. Мужчина попал в реанимацию, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Авторы канала отметили, что на пляже в Зеленоградске так много посетителей, что «негде даже бросить полотенце». В качестве подтверждения они прикрепили к записи кадры с переполненным побережьем.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что нужно делать, если во время купания человека начало затягивать в воду. Он посоветовал в таком случае пытаться двигаться вдоль берега и звать на помощь. Щетинин также рекомендовал купаться только в разрешенных местах и в хорошую погоду.

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