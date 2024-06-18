Спасатель Щетинин: если вас затягивает в воду, необходимо пытаться двигаться вдоль берега

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение о том, что в Сочи накануне 20-летнюю девушку унесло в море во время шторма. По словам эксперта, если вы чувствуете, что вас затягивает в воду, необходимо пытаться двигаться вдоль берега.

При этом Щетинин добавил, что купаться лучше только в разрешенных местах и в хорошую погоду.

«Это специально сертифицированные пляжи, специально оборудованные флагами, которые вывешивают спасатели. Ориентироваться в первую очередь на информационные щиты, на информирование спасателей на этих пляжах», — сказал он.

Главк МЧС по Краснодарскому краю написал, что поиски пропавшей девушки продолжаются уже третьи сутки.