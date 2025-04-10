Турист умер после бурной ночи в Таиланде

Американский турист провел бурную ночь на курорте в Таиланде, распивая алкоголь. На следующий день он умер, сообщил портал The Phuket News.
По данным издания, 22-летний житель штата Вашингтон приехал на Пхукет вместе с девушкой. Пара заселилась в отель Rabbit Hotel. Вечером 5 апреля он пошел отдыхать с друзьями и вернулся под утро пьяным.
Молодой человек почувствовал сильное недомогание и его постоянно рвало. Возлюбленная обратилась за помощью в экстренные службы. Американца доставили в местную больницу, где он скончался.
Полиция Таиланда проводит расследование. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Похожий случай ранее произошел с туристом из Москвы. Мужчина умер в гостиничном номере после трехдневного запоя.
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