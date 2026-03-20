Российский турист погиб на Филиппинах, его унесло течением в открытый океан

Российский турист погиб на Филиппинах. Его унесло в океан сильным течением. Спасатель пляжа пытался помочь, но тоже утонул. Об этом 360.ru сообщил местный житель и администратор двух русскоязычных сообществ, касающихся новостей на острове Боракай Иван.

«Это правда, но деталей нет, кроме имени спасателя-филиппинца. Течения там регулярные, и они действительно опасны, о чем туристов предупреждают как местные службы, так и я», — рассказал он.

Эти течения находятся не так близко к линии прибоя, поэтому купаться там можно без опасений. Однако, если вы решите заняться снорклингом и заплывете подальше, будьте осторожны. Течение здесь неспешное, и вы можете не сразу заметить, что вас уносит.

«Оно несет вокруг острова, а там пляж кончается и начинается достаточно длинный участок со скалами. Соответственно, выйти из течения в сторону берега нельзя — затянет прибоем и разобьет вас о скалы. Можно выходить только дальше на глубокую воду, где бывают течения посильнее, и дрейфовать, пока вас не заметят и не спасут», — заключил Иван.

Ранее российский турист скончался во время утреннего купания в Таиланде. Предварительно его накрыла сильная волна. Спасатели попытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.