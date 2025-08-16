Турист скончался после укуса гремучей змеи в США

Турист решил сделать селфи с древесной гремучей змей и умер от ее укуса. Ситуация произошла в американском государственном парке Savage Gulf, сообщил телеканал ABC News.

Директор агентства по чрезвычайным ситуациям округа Гранди Мэтью Гриффит рассказал, что личность погибшего мужчины пока не установили.

По словам свидетелей, пострадавший поднял змею с земли. После этого она укусила его в руку. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Медики пытались туриста в больнице, но безуспешно.

Гриффит отметил, что у пострадавшего могла развиться аллергическая реакция на укус. Эксперты устанавливают точную причину смерти.

Похожий случай произошел в Приморье. Пчела укусила 54-летнего мужчину, после этого у него резко ухудшилось состояние. Пациент скончался во время осмотра от анафилактического шока.