В Карачаево-Черкесии нашли шестерых пропавших туристов

МЧС: шесть туристов нашли в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии

Спасатели обнаружили шестерых туристов, которые пропали во время прохождения маршрута к Софийским озерам в Карачаево-Черкесии. Участники группы заблудились при спуске и не пострадали, сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее ведомство объявило поиски туристов в Зеленчукском районе республики. Группа из Ставропольского края проходила маршрут к Софийским озерам, однако при возвращении потеряла ориентир.

«Спасатели обнаружили пропавших при прохождении одного из туристических маршрутов Карачаево-Черкесии. Участники группы заблудились при спуске с Софийских озер. Медицинская помощь не требуется», — отметили в пресс-службе.

Пятеро спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В. М. Дзераева сопровождали туристов вниз до поляны, после чего доставили их в поселок Архыз.

В МЧС уточнили, что перед походом туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях ведомства.

Ранее спасатели обнаружили тело 16-го погибшего в ущелье Безенги в КБР.