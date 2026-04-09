The Independent: ученые нашли новый способ борьбы с постельными клопами

В ходе экспериментов американские исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что постельные клопы боятся воды и влаги. Это открытие может помочь в разработке новых стратегий борьбы с паразитами, которые за последние 20 лет выработали устойчивость к химическим пестицидам. Об этом написал The Independent .

Ученые заметили, что насекомые избегали мокрых участков бумаги в лабораторных контейнерах. Вода опасна для клопов: из-за сильного сцепления они прилипают к влажной поверхности, что может заблокировать их дыхательные отверстия, сообщил KP.RU.

Энтомолог Дон Хван Чо, один из авторов исследования, отметил, что в случае подозрения на наличие клопов следует принять ванну. Однако он подчеркнул, что этот метод не поможет избавиться от насекомых в комнате или на кровати.