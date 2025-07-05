Турист погиб в Башкирии во время фотосессии на скале

Shot: отправившийся в горы Башкирии турист погиб во время фотосессии

Житель Уфы погиб во время путешествия с друзьями по территории Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, компания отправилась отдохнуть в Белорецкий район. Там друзья решили посетить Айгирские скалы.

Во время фотосессии на скалах 34-летний мужчина, спускаясь, оступился и с высоты рухнул на острые камни. От полученных травм он скончался на месте.

На опубликованных с места трагедии видео, которые, как позже оказалось, запечатлели последние секунды жизни уфимца, видно, как он жизнерадостно улыбался для фотографий, но неожиданно упал вниз.

Ранее четыре туриста погибли в результате крушения популярного у путешественников моста через реку Индраяни в индийском городе Пуна.