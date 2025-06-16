Аварийный мост рухнул в реку с делавшей селфи толпой туристов в Индии

Полиция Индии заявила о 4 погибших и более 100 раненных при обрушении моста

Популярный у туристов мост через реку Индраяни в индийском городе Пуна не выдержал собравшейся на его поверхности толпы и рухнул в реку. Переправа давно находится в аварийном состоянии, но число желающих сделать селфи на мосту постоянно растет, сообщило издание Indian Express .

В пресс-службе отдела полиции заявили, что в результате обрушения моста погибли четыре человека, более 100 получили ранения. Еще несколько туристов числятся пропавшими без вести.

Местные жители рассказали, что мост признали непригодным для использования еще два года назад. Рядом с переправой местные власти установили предупреждающие таблички, что выход на поверхность опасен для жизни. Но приезжающие туристы не обращают на них никакого внимания.

«По выходным на мост выстраиваются очереди с обеих сторон. Обочины дороги заполнены припаркованными автомобилями. Это очень известное место для селфи», — пояснили собеседники журналистов.

На минувшей неделе посетитель музея «Палаццо Маффеи» в Вероне ради эффектного селфи сломал работу художника Николая Булла, изготовившего стул, покрытый кристаллами Сваровски в честь картины художника Винсента Ван Гога.

Гость заведения впечатлился работой, что решил сфотографироваться сидя. Хрупкая конструкция разрушилась под его весом. По словам директора музея, реставраторы восстановили полностью восстановили поврежденный экспонат.