Турист погиб при столкновении катера со скалой в Красноярском крае

МЧС: катер столкнулся со скалой на реке Северной, один человек погиб

Судно на воздушной подушке «Хивус» врезалось в скалу на реке Северной в Красноярском крае. Один человек погиб, троих госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Следователи изучают обстоятельства произошедшего.

После аварии МЧС напомнило о правилах безопасности на воде, призвав надевать спасательные жилеты, не перегружать лодку, не ставить ее борт параллельно волне и не вставать у руля, будучи пьяным.

Ранее пять человек пострадали при столкновении теплохода и легкомоторной лодки на Волге в районе базы отдыха «Чайка» в Самаре.