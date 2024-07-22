Турист погиб при столкновении катера со скалой в Красноярском крае

МЧС: катер столкнулся со скалой на реке Северной, один человек погиб

Фото: Пресс-служба МЧС

Судно на воздушной подушке «Хивус» врезалось в скалу на реке Северной в Красноярском крае. Один человек погиб, троих госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Следователи изучают обстоятельства произошедшего.

После аварии МЧС напомнило о правилах безопасности на воде, призвав надевать спасательные жилеты, не перегружать лодку, не ставить ее борт параллельно волне и не вставать у руля, будучи пьяным.

Ранее пять человек пострадали при столкновении теплохода и легкомоторной лодки на Волге в районе базы отдыха «Чайка» в Самаре.

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте