Турист из России погиб во время утреннего заплыва в Таиланде

Российский турист скончался во время утреннего купания в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, 69-летний мужчина отдыхал в Патонге вместе со своей 47-летней спутницей. Пара провела на курорте около двух недель и собиралась остаться до середины декабря. Турист ежедневно плавал в море, и утром 30 ноября отправился на очередной заплыв, но к гостинице так и не вернулся.

Женщина встревожилась, пошла на пляж и обнаружила его лежащим на берегу без сознания. Прибывшие спасатели попытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. По словам спутницы, мужчину могла накрыть сильная волна.

Ранее россиянин утонул неподалеку от пляжа Муйне во Вьетнаме. Предположительно, его унесло мощным подводным течением.