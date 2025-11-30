Семья кричала о помощи. Россиянин трагически погиб на курорте

Во Вьетнаме погиб российский турист, его жену и дочь спасли

Россиянин утонул неподалеку от пляжа Муйне во Вьетнаме. Детали происшествия сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома» .

Мужчина отправился купаться вместе с женой и дочерью. Недалеко от берега их, предположительно, подхватило мощное подводное течение. В считанные минуты люди оказались посреди океана.

Внешне водная гладь выглядела при этом совершенно спокойной. Вероятно, это притупило внимание спасателей. Попавших в беду россиян заметили слишком поздно.

К ним на выручку пришлось двигаться уже на гидроциклах. Всех троих доставили на берег. Женщина и ребенок выжили.

Судя по опубликованным фото, 60-летнему главе семейства на берегу пытались сделать искусственное дыхание. Откачать его не удалось, мужчина погиб.

Пресса предположила, что отбойное течение у популярного у туристов пляжа усилил недавний шторм «Кото». В ближайшее время ситуация на побережье Вьетнама останется прежней — ожидаются дожди и усиление ветра.

