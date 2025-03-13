Турист едва не погиб в Египте из-за ядовитой ракушки

Турист приехал на отдых в Египет и чуть не стал жертвой морского обитателя. Он поднял со дна Красного моря ядовитого моллюска, приняв его за ракушку, сообщили на сайте «Турпром».

Мужчина отправился на коралловый риф около Хургады. Во время погружения его внимание привлекла цветастая раковина. Турист сначала решил забрать ее с собой, но потом передумал.

Несколько месяцев спустя мужчина увидел изображение похожего моллюска в интернете и понял, с каким опасным морским обитателем он столкнулся в Египте.

Пользователи Reddit помогли ему установить вид ракушки. Выяснилось, что раковина принадлежит улитке из семейства конусов, яд которых смертельно опасен для человека.

Ранее на Филиппинах погибли два российских туриста. Один мужчина утонул, а второго растерзали акулы. Спасатели извлекли их тела из воды.