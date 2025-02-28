У берегов Филиппин утонул российский турист, на второго напали акулы

Два российских туриста погибли у берегов Филиппин. По информации агентства АР , один утонул, а на второго напали акулы.

Командующий береговой охраны Филиппин Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян вместе с филиппинским инструктором по дайвингу отплыли на лодке у острова Верде. Сильное течение унесло, когда группа погружалась под воду.

В результате двоим россиянам спастись, но двое других туристов, которых опознали как 39-летнего Максима Мелехова и 29-летнего Илью Перегудина, пропали без вести. Мелехова позднее обнаружили без сознания, он умер в больнице.

Второй дайвер погиб после нападения акул, спасателям удалось извлечь его тело из воды. Местные власти начали расследование происшествия.

Ранее на Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму, сломал позвоночник и умер.