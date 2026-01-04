Турагент развела россиян на 100 миллионов рублей и внезапно «умерла»

Известный блогер Виктория Портфолио (Быкова) и ее друзья могли стать жертвой мошенничества на 100 миллионов рублей. Об этом она рассказала в Instagram*.

По словам блогера, 31 декабря она собиралась лететь на отдых с семьей, но муж сказал, что поездка отменяется.

«Я не понимаю почему, ведь мы оплатили еще несколько назад. И наши друзья. Муж сказал, что нас кинул туроператор. Была огромная сумма, думаю, 100 миллионов рублей», — сказала Портфолио.

Быкова уточнила, что турагент работала больше 10 лет и была хорошо известна многим в Москве как ответственный специалист.

«Выяснилось, что все наши деньги она уже сняла — за билеты и отель. Такое произошло не только с нами, но и другими людьми. Потом на звонок отвечает ее отец и говорит, что она умерла. Но самое страшное, что помощница турагента тоже пропала. Мы не знаем, что происходит, мы оказались жертвами мошенников», — заключила блогер.

Ранее Артемий Лебедев рассказал, как принял полицейского за телефонного мошенника и просто повесил трубку.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.