Артемий Лебедев принял полицейского за мошенника

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принял звонок полицейского за мошеннический и заблокировал его. Об этом курьезном случае он сам рассказал в сводке новостей в соцсети «ВКонтакте» .

Он заявил, что ему поступил звонок. Собеседник представился офицером полиции.

«Я, естественно, не вступаю в диалог, просто вешаю трубку. Потому что я не разговариваю с телефонными мошенниками и потому что важные государственные люди не звонят по телефону», — рассказал Лебедев.

Тот же человек позвонил дизайнеру с другого номера, затем написал в WhatsApp, но Лебедев и в этот раз не стал вступать в пререкания и заблокировал. Спустя несколько дней к нему подошел представитель правоохранительных органов и поинтересовался, почему блогер не желает с ними разговаривать. Однако недопонимание удалось быстро уладить.

Ранее народный артист России Юрий Стоянов рассказал о своем необычном хобби — досаждать телефонным мошенникам.