Подмосковное ГУРБ предупредило о мошенничестве с путевками к морю

В высокий сезон спроса на турпутевки стали актуальны новые схемы мошенничества. Злоумышленники выдают себя за агентов известных туркомпаний и наживаются на фальшивых билетах и турах к морю. В ГУРБ Подмосковья рассказали, как сохранить свои деньги и не испортить отпуск.

Фальшивые агенты входят в доверие к жителям, задают много уточняющих вопросов, в деталях расписывают поездку. Усыпив бдительность, просят забронировать выбранный тур. Получив деньги, отправляют жертве поддельные документы или просто исчезают. Вместо долгожданного отпуска может наступить горькое разочарование.

Чтобы защитить себя от таких случаев, нужно убедиться, что туроператор внесен в Единый федеральный реестр турагентов. Обязательно следует проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов. Нужно быть особенно внимательным по отношению к сайтам, где просят перевести предоплату за тур в размере 100% стоимости или оплата принимается на карту частного лица. Большие скидки или слишком выгодные предложения должны насторожить.

Мошенники также могут рассылать ссылки на фишинговые ресурсы, применять приемы социальной инженерии. Для своей финансовой безопасности следует тщательно проверять репутацию туроператора, наличие лицензий и разрешений, доверять только официальным и проверенным источникам.

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