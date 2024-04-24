Пожары на двух объектах ТЭК в Смоленской области локализовали | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 12:49 Пожары на двух объектах ТЭК в Смоленской области локализовали Смоленский губернатор Анохин сообщил о локализации пожаров на объектах ТЭК РИА «Новости»

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Возникшие после атаки украинских беспилотников пожары в двух районах Смоленской области локализовали. Угрозы распространения огня за пределы топливно-энергетических объектов нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Он подчеркнул, что на месте продолжили работу спасательных подразделения областного главка МЧС. Также к тушению привлекли три пожарных поезда.

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«Продолжается активная ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. <…> Задействованных сил и средств достаточно. Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — написал Анохин.

Ранее губернатор сообщал, что Смоленскую область атаковали украинские беспилотники. После этого на топливно-энергетических объектах в Ярцевском и Смоленском районах начались пожары.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб уточняло, что речь идет о двух нефтебазах, где загорелись пять резервуаров с бензином и дизельным топливом.