Цистерна с углекислотой взорвалась после ДТП с грузовиком под Арзамасом

Взрыв цистерны с углекислотой убил водителя под Арзамасом после ДТП

Грузовик и автовоз с прицепом со сжиженной углекислотой столкнулись на 427-м километре трассы М-12 в Арзамасском районе. От удара цистерна с опасной жидкостью взорвалась. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что от полученных ранений на месте скончался водитель газовоза.

Травмы различной степени тяжести получили ребенок и взрослый, находившиеся в проезжающем мимо места аварии автомобиле. Им оказали медицинскую помощь специалисты скорой.

Для установления причин аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что на время проведения работ для водителей организовали объезд участка по 394 километру магистрали.

В минувшую пятницу, 22 августа, управлявший квадроциклом подросток без прав сбил двух женщин в деревне Бакеево городского округа Солнечногорск.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главк МВД, пострадавших с травмами доставили в больницу.