Медведица напала на дрессировщика в обнинском цирке во время выступления

Медведица напала на дрессировщика на глазах у зрителей в цирке «Счастье» под Калугой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Как рассказали очевидцы, представление проходило днем 1 июня в Обнинске. Во время шоу животное разнервничалось и когда пришло время для трюка — напало на укротителя. К хищнику быстро подбежали статисты и оттащили от дрессировщика. За всем этим наблюдали ошеломленные зрители. Журналисты отметили, что обошлось без пострадавших.

Также на канале показали видео с выступления. На нем видно, что медведица сидела на стуле, положив задние лапы на скейтборд. Укротитель заставил животное подняться и поехать вперед. Хищник проехал около метра, а потом сорвался и агрессивно побежал в сторону дрессировщика.

По мнению очевидцев, причиной такого поведения могла стать духота в помещении и большая толпа.

Как сообщил Telegram-канал Mash, после нападения в цирке заявили, что медведица «играла». Администрация сравнила это с «мотоциклом» и инерцией.

Похожая ситуация случилась в Кемеровской области в прошлом году. Во время номера медведь напал на дрессировщицу несколько раз, однако выступление все равно не остановили.