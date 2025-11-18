Циклон превратил дороги Петропавловска-Камчатского в каток: аварий все больше

Стихия снова разбушевалась на Камчатке. Дороги Петропавловска-Камчатского покрылись снегом и льдом. Из-за этого в городе происходит большое количество аварий. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

«Местные жители хоть и знали о циклоне, но не успели подготовиться к непогоде. Это объясняет рост количества ДТП», — добавил один из горожан в беседе с 360.ru.

По словам очевидцев, машины сильно скользят по проезжей части, врезаются друг в друга.

По данным Telegram-канала Shot, в некоторых районах Камчатки снега выпало больше нормы в четыре раза. Больше всего аварий случилось на улицах Океанской и Космонавтов.

Ровно неделю назад снежная буря началась в Петропавловске-Камчатском. Улицы тоже засыпало снегом, заледенели дороги. Автомобили получили серьезные повреждения, в ряде домов отключили электричество.