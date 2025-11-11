Из-за снежной бури в Петропавловске-Камчатском упали деревья и отключили свет
Непогода разбушевалась в Петропавловске-Камчатском — улицы засыпало снегом, дороги заледенели. Местная жительница рассказала в беседе с 360.ru об обстановке в городе.
По ее словам, погода ухудшилась из-за циклона. Сейчас в городе уже перестал идти снег, но жители до сих пор ощущают последствия непогоды.
«Утром, наверное, больше всего бушевала стихия. У нас в нескольких микрорайонах упали деревья, в том числе на припаркованные автомобили», — сказала собеседница 360.ru.
Она отметила, что машины серьезно пострадали. Также дул сильный ветер. Общественный транспорт ездил, но лед на дорогах затруднял движение.
«Были автобусы, которые вставали поперек дороги. Были автобусы, которые сталкивались с транспортом горожан», — объяснила она.
Сейчас снег расчищают, работает техника. В ряде районов остались глубокие лужи.
Также в микрорайоне Сероглазка утром не было отопления и горячей воды из-за аварии на котельной. В некоторых частях города отключали свет. Пока неизвестно, возобновили ли подачу электричества.
Ранее о снежном апокалипсисе на Камчатке сообщил Telegram-канал Shot. По данным журналистов, местных жителей отправили на удаленную работу, а самолеты улетели на другие аэродромы.