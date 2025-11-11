Из-за снежной бури в Петропавловске-Камчатском упали деревья и отключили свет

Непогода разбушевалась в Петропавловске-Камчатском — улицы засыпало снегом, дороги заледенели. Местная жительница рассказала в беседе с 360.ru об обстановке в городе.

По ее словам, погода ухудшилась из-за циклона. Сейчас в городе уже перестал идти снег, но жители до сих пор ощущают последствия непогоды.

«Утром, наверное, больше всего бушевала стихия. У нас в нескольких микрорайонах упали деревья, в том числе на припаркованные автомобили», — сказала собеседница 360.ru.

Она отметила, что машины серьезно пострадали. Также дул сильный ветер. Общественный транспорт ездил, но лед на дорогах затруднял движение.