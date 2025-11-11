Из-за снежной бури в Петропавловске-Камчатском упали деревья и отключили свет

Непогода разбушевалась в Петропавловске-Камчатском — улицы засыпало снегом, дороги заледенели. Местная жительница рассказала в беседе с 360.ru об обстановке в городе.

По ее словам, погода ухудшилась из-за циклона. Сейчас в городе уже перестал идти снег, но жители до сих пор ощущают последствия непогоды.

«Утром, наверное, больше всего бушевала стихия. У нас в нескольких микрорайонах упали деревья, в том числе на припаркованные автомобили», — сказала собеседница 360.ru.

Она отметила, что машины серьезно пострадали. Также дул сильный ветер. Общественный транспорт ездил, но лед на дорогах затруднял движение.

Фото: 360.ru

«Были автобусы, которые вставали поперек дороги. Были автобусы, которые сталкивались с транспортом горожан», — объяснила она.

Сейчас снег расчищают, работает техника. В ряде районов остались глубокие лужи.

Также в микрорайоне Сероглазка утром не было отопления и горячей воды из-за аварии на котельной. В некоторых частях города отключали свет. Пока неизвестно, возобновили ли подачу электричества.

Ранее о снежном апокалипсисе на Камчатке сообщил Telegram-канал Shot. По данным журналистов, местных жителей отправили на удаленную работу, а самолеты улетели на другие аэродромы.

