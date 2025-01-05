Центры по спасению птиц от мазута развернули в Крыму

Штабы и центры по спасению птиц от разлившегося мазута развернули в Крыму

В городах и районах Крыма развернули центры и штабы по спасению птиц от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом в Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

По ее словам, помывочные центры и оперативные штабы развернули в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте, Феодосии, Керчи, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах.

«Если вы обнаружили пострадавших птиц, то не пытайтесь очистить их самостоятельно, это может навредить как вам, так и пернатым», — подчеркнула министр.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Спасатели эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. Министерство транспорта России сообщало, что всего в акваторию попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС из-за розлива мазута.