Центробанк рассказал о новой схеме обмана россиян

Случаи обмана граждан с применением нейросетей участились в России. Об этом в Telegram-канале сообщил Центробанк.

В регуляторе отметили, что мошенники начали втираться в доверие к жертвам, создавая реалистичные видеоизображения. При этом на слух и визуально отличить подделку не всегда возможно, а круг использования весьма широк — от работодателей и родственников до сотрудников силовых ведомств и официальных лиц.

В фальшивом видеоролике, отметили в пресс-службе, виртуальный герой зачастую сообщает о своей проблеме и затем просит отправить деньги на виртуальный счет.

В ряде других случае создают видеоролики с сотрудниками госорганов, работодателями или известными личностями. Злоумышленники получают доступ к материалам после взлома социальных сетей. При этом определить подделку помогут мелкие детали: странная мимика, монотонная речь или дефекты звука.

Ранее россиянам перечислили используемые мошенниками стоп-слова и фразы.