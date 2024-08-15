Центробанк рассказал о новой схеме обмана россиян

ЦБ: мошенники стали использовать нейросети и дипфейк-технологии для кражи денег

Фото: РИА «Новости»

Случаи обмана граждан с применением нейросетей участились в России. Об этом в Telegram-канале сообщил Центробанк.

В регуляторе отметили, что мошенники начали втираться в доверие к жертвам, создавая реалистичные видеоизображения. При этом на слух и визуально отличить подделку не всегда возможно, а круг использования весьма широк — от работодателей и родственников до сотрудников силовых ведомств и официальных лиц.

В фальшивом видеоролике, отметили в пресс-службе, виртуальный герой зачастую сообщает о своей проблеме и затем просит отправить деньги на виртуальный счет.

В ряде других случае создают видеоролики с сотрудниками госорганов, работодателями или известными личностями. Злоумышленники получают доступ к материалам после взлома социальных сетей. При этом определить подделку помогут мелкие детали: странная мимика, монотонная речь или дефекты звука.

Ранее россиянам перечислили используемые мошенниками стоп-слова и фразы.

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