Цементовоз опрокинулся на внедорожник в Уфе

Утром 11 апреля в Уфе произошла авария с участием грузовика DAF c полуприцепом-цементовозом и внедорожника Land Rover. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В Нагаевском районе водитель фуры допустил опрокидывание полуприцепа, который упал на ехавшую параллельно иномарку.
Из-за удара грузовик и внедорожник вместе выехали на встречную полосу, протаранив бетонные ограждения.
После аварии водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Land Rover каретой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие службы, подробности уточняются. Движение на этом участке дороги восстановили.
Ранее в пятницу самосвал со строительным мусором перевернулся на мосту на севере Москвы, водитель не пострадал.
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