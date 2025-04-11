Цементовоз опрокинулся на внедорожник в Уфе

Три человека пострадали в ДТП с цементовозом и внедорожником в Уфе

Утром 11 апреля в Уфе произошла авария с участием грузовика DAF c полуприцепом-цементовозом и внедорожника Land Rover. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Из-за удара грузовик и внедорожник вместе выехали на встречную полосу, протаранив бетонные ограждения.

В Нагаевском районе водитель фуры допустил опрокидывание полуприцепа, который упал на ехавшую параллельно иномарку.

После аварии водителя и двух несовершеннолетних пассажиров Land Rover каретой скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие службы, подробности уточняются. Движение на этом участке дороги восстановили.

Ранее в пятницу самосвал со строительным мусором перевернулся на мосту на севере Москвы, водитель не пострадал.