Самосвал со строительным мусором перевернулся на мосту на севере Москвы

Самосвал перевернулся в Москве на Ленинградском мосту в Левобережном. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, самосвал перевозил строительный мусор. После аварии из авто начало течь топливо. ДТП случилось, когда машина наехала на отбойник. В результате произошедшего водитель не пострадал. На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб.
Ранее еще одна авария случилась в Москве. Три иномарки столкнулись в Хорошевском районе Москвы — Hyundai, Kia и Mazda. По данным источника 360.ru, пострадали два человека. Одного отправили в больницу с переломом шеи, а другой находился на остановке во время ДТП, его осматривают врачи. Источник отметил, что один из водителей был пьяным.
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