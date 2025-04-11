Самосвал со строительным мусором перевернулся на мосту на севере Москвы

По его данным, самосвал перевозил строительный мусор. После аварии из авто начало течь топливо. ДТП случилось, когда машина наехала на отбойник. В результате произошедшего водитель не пострадал. На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб.

Ранее еще одна авария случилась в Москве. Три иномарки столкнулись в Хорошевском районе Москвы — Hyundai, Kia и Mazda. По данным источника 360.ru, пострадали два человека. Одного отправили в больницу с переломом шеи, а другой находился на остановке во время ДТП, его осматривают врачи. Источник отметил, что один из водителей был пьяным.