Цех по производству квашеной капусты под Талдомом взял на работу нелегалов

Сотрудники полиции нашли нелегальных мигрантов в цехе по производству квашеной капусты в поселке Вербилки. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

Полицейские проверили у них документы и выяснили, что 14 человек находились в России незаконно. Их оштрафовали на пять тысяч рублей и предписали покинуть страну. Кроме того, к ответственности привлекут работодателя.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности сообщил, что за прошлый год из России выдворили 72 тысячи мигрантов за нарушение законов. Он добавил, что цифры могли бы быть значительно выше, если бы позволяло финансирование.