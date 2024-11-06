Цех по производству детских площадок загорелся в Таганроге

Цех по производству детских площадок загорелся на 1000 кв. м в Таганроге

В среду в Таганроге Ростовской области загорелся цех по производству детских площадок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя главка МЧС по региону.

Он уточнил, что пламя распространилось на площади в 1000 квадратных метров.

«Сообщение о возгорании в цеху по производству детских площадок на улице Москатова поступило в 13:08», — отметил представитель ведомства.

В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. Более подробная информация о ЧП уточняется, на месте работают специалисты.

В ночь на 6 ноября газ взорвался в девятиэтажном доме в Воронежской области, погибла женщина, взрывом повредило минимум три квартиры на втором этаже.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечал, что также пострадали четыре человека, среди них 15-летний подросток. Спасатели эвакуировали 32 человека.