Газ взорвался в многоэтажке в Воронежской области, погибла женщина

Гусев: женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Нововоронеже

При пожаре в Новоронеже погибла женщина и пострадал 15-летний подросток. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, причиной возгорания мог стать взрыв бытового газа.

«К сожалению, одна женщина погибла, парень 2008 года рождения получил ранения», — написал он.

Из горящего дома сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, в том числе одного ребенка. Для них организовали пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса.

Огонь, начавший в одной квартире, распространился на соседние жилплощади. Всего от пожара пострадали три квартиры, сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировали, вскоре специалисты установят его причины. Предварительная версия — взрыв газа.

В воскресенье, 3 ноября, похожее происшествие произошло в Турции. В городе Чорум взрыв газа в пятиэтажном доме унес жизнь одного человека. Еще 16 пострадали. Несколько этажей дома разрушились почти полностью.