Трупы убитых собак нашли на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе

Неизвестные убили более 10 собак в поселке Шерегеш, расположенном рядом с одноименным горнолыжным курортом в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщили активисты сообщества для помощи бездомным животным «Шерепсы» на своей странице во «ВКонтакте» .

Они подчеркнули, что собаки падали замертво, и не исключили, что животных отравили ядом или отравленными дротиками.

«У нас есть видеозапись с камер, где уличная собака Белла, живущая много лет на заправке, о которой заботились работники АЗС, упала и больше не встала. На собаке был ошейник. Как и у других погибших», — говорится в сообщении.

Зоозащитники подчеркнули, что погиб трехмесячный щенок, которого они не успели забрать на передержку.

«Мы догадываемся, чьими руками это было сделано, по чьей воле и конечно, по какой причине. Открытие горнолыжного сезона и приезд губернатора — отличный повод для массовых убийств животных», — заявили активисты.

В пресс-службе районной администрации в комментарии изданию NGS42.RU заявили, что не давали никаких распоряжений для ликвидации животных. Поэтому, с чем связана массовая гибель собак, ответить не могут.

В конце октября Законодательное собрание Кемеровской области передало права по борьбе с безнадзорными животными на уровень муниципалитетов. Районные власти обязали проводить отлов и искать владельцев найденных питомцев. При этом агрессивных, больных или заразных животных разрешили усыплять. Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.