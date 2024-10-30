Агрессивных животных в приютах Кузбасса с Нового года будут усыплять

Парламент Кемеровской области принял законопроект, передавший муниципалитетам ряд полномочий по борьбе с бездомными животными. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Теперь муниципалитеты смогут сами отлавливать животных, осматривать их и возвращать старым владельцам или передавать новым. Кроме того, агрессивных, неизлечимо больных или заразных зверей они смогут усыплять.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендовал никогда не подкармливать бродячих собак. Он заявил, что в таком случае животные начнут считать эту территорию своей и нападать на всех, кого сочтут чужаками. При этом они будут размножаться, отчего угроза только возрастет.
Более 50 участков в Подмосковье передали в аренду жителям с начала года
Еще 2,5 млрд рублей направили на поддержку инвалидов в Подмосковье за год
Школьница из Дмитрова стала призером международной космической олимпиады
Танцевальный коллектив из Истры победил на областном конкурсе
Здоровье деревьев проверили на 7,5 тысячи гектаров леса в Подмосковье
Капитальный ремонт детского сада начался в селе Федино под Воскресенском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте