Агрессивных животных в приютах Кузбасса с Нового года будут усыплять

Парламент Кемеровской области принял законопроект, передавший муниципалитетам ряд полномочий по борьбе с бездомными животными. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Теперь муниципалитеты смогут сами отлавливать животных, осматривать их и возвращать старым владельцам или передавать новым. Кроме того, агрессивных, неизлечимо больных или заразных зверей они смогут усыплять.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендовал никогда не подкармливать бродячих собак. Он заявил, что в таком случае животные начнут считать эту территорию своей и нападать на всех, кого сочтут чужаками. При этом они будут размножаться, отчего угроза только возрастет.