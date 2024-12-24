Трупы шести мужчин нашли в горящем бараке в Татарстане

МЧС: 6 мужчин погибли в горящем доме для временного проживания в Татарстане

В Татарстане крупный пожар в доме для временного проживания рабочих унес жизни шести мужчин. О ЧП в поселке Малореченский сообщили в пресс-службе МЧС.

«В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шестерых мужчин», — заявили в пресс-службе.

Спасатели потушили открытое горение на 300 квадратных метрах. К ликвидации огня привлекли 14 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное использование электрооборудования.

Ранее пожар случился в доме на Алтае. Многодетная семья потеряла троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Огонь разгорелся на площади 75 квадратных метров. Пламя тушили 20 спасателей. По неуточненной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.