Три человека погибли в пожаре в Алтайском крае

Дети погибли в пожаре на Алтае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы», — заявили в ведомстве.
Пожар разгорелся на 75 квадратных метрах. К тушению привлекли 20 спасателей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее трое детей погибли при пожаре в Калужской области. Огонь охватил жилой дом на площади 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели, во время тушения обнаружили тела пятилетней девочки и двух мальчиков 16 и 17 лет. В ликвидации огня участвовали 15 специалистов МЧС и шесть единиц техники.
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