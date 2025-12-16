Трупы отца и сына нашли в залитой кипятком квартире в Санкт-Петербурге

Петербургские спасатели нашли в залитой кипятком квартире на улице Кораблестроителей тела двух мужчин. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Василеостровского района города.

Собеседники журналистов пояснили, что сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре. Но после прибытия на место не увидели ни пламени, ни дыма.

После вскрытия входной двери спасатели увидели затопленное горячей водой помещение из прорванной трубы, а также два мужских трупа.

По данным 78.ru, погибшими оказались 70-летний отец и его 30-летний сын. Что стало причиной их смерти, неизвестно.

Сегодня же Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку после обнаружения двух тел месячных младенцев на проспекте Солидарности в Невском районе и на улице Богайчука.

В пресс-службе городского главка СК заявили, что признаков насильственной смерти на телах детей не обнаружили.